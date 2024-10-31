التربية تنسق مع الأرصاد حول تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إن موعد بدء الامتحانات في الدورة التكميلية للتوجيهي كونها تأتي في فصل الشتاء سيكون عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأضاف اليوم الخميس، إن الامتحانات ستعقد في الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 10 كما يجري في الامتحان العام، تجنبا لحالات الانجماد والصقيع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سلامة الطلبة ولضمان إجراء الامتحانات بكل يسر.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع دائرة الأرصاد الجوية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة للوقوف على الحالة الجوية وإمكانية عقد الامتحانات، موضحا أنه تم تأجيل عقد بعض المباحث في دورات سابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أن الوزارة ترفد كل قاعات الامتحانات في المدارس بوسائل التدفئة وتوفر المقاعد المريحة للطلبة من أجل توفير بيئة مريحة ومناسبة لإجراء الامتحانات.

وبيّن أن هناك لجان من مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة تتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات قبل وأثناء عقد الامتحانات.

هذا وتنتهي اليوم الخميس عملية التسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي 2024 وذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد