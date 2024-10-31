بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية تنسق مع الأرصاد حول تكميلية التوجيهي

منذ 14 ثانية
التربية تنسق مع الأرصاد حول تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم إن موعد بدء الامتحانات في الدورة التكميلية للتوجيهي كونها تأتي في فصل الشتاء سيكون عند الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأضاف اليوم الخميس، إن الامتحانات ستعقد في الساعة 11 صباحا بدلا من الساعة 10 كما يجري في الامتحان العام، تجنبا لحالات الانجماد والصقيع، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سلامة الطلبة ولضمان إجراء الامتحانات بكل يسر.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع دائرة الأرصاد الجوية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة للوقوف على الحالة الجوية وإمكانية عقد الامتحانات، موضحا أنه تم تأجيل عقد بعض المباحث في دورات سابقة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضح أن الوزارة ترفد كل قاعات الامتحانات في المدارس بوسائل التدفئة وتوفر المقاعد المريحة للطلبة من أجل توفير بيئة مريحة ومناسبة لإجراء الامتحانات.
وبيّن أن هناك لجان من مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة تتأكد من جاهزية قاعات الامتحانات قبل وأثناء عقد الامتحانات.
هذا وتنتهي اليوم الخميس عملية التسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي 2024 وذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:52

زهدي جانبيك يكتب :محاكمة كاتب وكتاب “حرب” ل بوب وودورد

13:48

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مكتب أونروا في مخيم نور شمس

13:41

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

13:35

اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

13:30

كلية طب الأسنان في جامعة البترا تنظم اليوم العلمي للتوعية بسرطان الثدي

13:29

الأمن: بدء الحملة الشتوية على صلاحية المركبات السبت

13:24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنياته

12:31

الموسى: لهذا السبب لم تسقط الأمطار.. وبالغنا بالتحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي

12:21

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

12:17

العضايلة: أونروا مرتبطة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين

11:59

قمة للصدارة تجمع الحسين اربد والوحدات الجمعة

11:52

غضب أمني بإسرائيل بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله