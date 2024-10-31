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قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مكتب أونروا في مخيم نور شمس

منذ 54 ثانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مكتب أونروا في مخيم نور شمس

وطنا اليوم:هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم.
وقال رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش، إن جرافات الاحتلال هدمت مكتب “أونروا” الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.
وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا، واحـدة للإناث وأخرى للذكور، وتقـدم كلتاهما خدمـات تعليميـة لما مجموعـه 1536 بحسـب بيانات العـام الدراسي 2022-2023.
وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا مركزا صحيا يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب “أونروا”.
وأقر “الكنيست” الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.


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