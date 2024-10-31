الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وفداً عسكرياً أميركياً.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه عبر الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.