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الأمن: بدء الحملة الشتوية على صلاحية المركبات السبت

منذ 43 ثانية
الأمن: بدء الحملة الشتوية على صلاحية المركبات السبت

وطنا اليوم:تباشر مديرية الأمن العام واعتباراً من يوم السبت، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.
وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير، والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.
وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.
وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء الهامة من المركبة، مثل الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية، وغير ذلك من الأجزاء المهمة، او أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة، أو لمستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.
وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقاً لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني يؤثر على سلامة المركبة فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعاراً (دون مخالفة) لمدة اسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنياً واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.
وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.


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