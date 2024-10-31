الموسى: لهذا السبب لم تسقط الأمطار.. وبالغنا بالتحذير من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:أوضح مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب جمال الموسى، سبب صفاء الجو وعدم نزول الأمطار رغم حديث الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وبيّنَ، أن انخفاض درجات الحرارة في الليل، يخفف من حالة عدم الاستقرار.

وأفاد بأن حالة عدم الاستقرار الجوي تصبح أقوى في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، سيما فترة الظهيرة، بسبب أن التسخين يردي الى تراكم الغيوم، لتصبح مهيأة لتساقط الأمطار.

وأكد أن مستوى التحذيرات من حالة عدم الاستقرار الجوي كان مبالغ فيه، ولم يتم إعطاؤها الحجم الحقيقي.

وتابع: “الحجم الحقيقي، أن حالة عدم الاستقرار الجوي عادية وخفيفة جدا وليست قوية، وحدثت في مختلف السنوات السابقة”.

وأرود بأن حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة حتى الأحد، متوقعا هطول الامطار اليوم وغدا.