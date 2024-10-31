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قمة للصدارة تجمع الحسين اربد والوحدات الجمعة

منذ 43 ثانية
قمة للصدارة تجمع الحسين اربد والوحدات الجمعة

وطنا اليوم:يشهد ستاد الحسن في اربد عند الخامسة من مساء يوم غد الجمعة، قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تجمع فريقي الحسين اربد والوحدات.
ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري برصيد 19 نقطة، يليه الوحدات ثانيا برصيد 17 نقطة.
ويتوقع أن تأتي المباراة قوية ومثيرة، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في الفريقين، كما ينتظر أن يحضرها عدد كبير من المشجعين في الملعب. وتنطلق الجولة التاسعة اليوم بلقاء معان ومغير السرحان عند 7:45 مساء على ستاد الأمير محمد.
ويواجه شباب العقبة نظيره شباب الأردن عند 7:45 مساء غد الجمعة على ملعب العقبة.
وتتواصل المباريات السبت، حيث يحل الأهلي ضيفا على الجزيرة عند الخامسة مساءً على ملعب البترا، فيما يستضيف الرمثا نظيره الفيصلي عند 7:45 مساءً على ستاد الحسن.
وتُختتم مباريات الجولة الأحد، بلقاء يجمع الصريح مع السلط عند الخامسة مساءً على ستاد الحسن.
‎ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة، ثم الوحدات ثانيا 17، والرمثا والأهلي 16، الفيصلي 11، شباب الأردن 10، معان 8، يليهم الجزيرة والسلط 7، الصريح ومغير السرحان 6، وشباب العقبة 3


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