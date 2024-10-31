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المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث ووادي الشتا

منذ 39 ثانية
المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث ووادي الشتا

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه من وحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية، بمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبإشراف من الحاكم الإداري المختص، حملة أمنية في العاصمة بمنطقة البحاث ووادي الشتا / مرج الحمام، لإزالة اعتداءات على مصادر المياه الجوفية.
وتمثلت الحملة التي جاءت استمراراً للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه وحفاظاً على سلامة المواطنين، بسحب مياه غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات من خلال تعبئة صهاريج مخالفة لبيعها للمواطنين، حيث تم إزالة 5 مظلات تقوم ببيع المياه للصهاريج، كما تم إزالة اعتداء على نبع وادي الشتا.
وشددت الوزارة على أن الحملات ستتواصل في جميع مناطق المملكة، بالتعاون ما بين مختلف الأجهزة الرسمية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكدت أنه سيتم ضبط أي معتد يقوم باستخدام مصادر المياه أو بيعها دون الحصول على الترخيص وفق أحكام القانون وحماية مقدرات المياه وتحويله للادعاء العام والجهات القضائية، لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، داعية الجميع الى الإبلاغ عن أي عملية بيع صهاريج مخالفة غير مرخصة، كونها غير صالحة وتشكل خطرا على سلامة المواطنين والصحة العامة .


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