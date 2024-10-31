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المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الثاني (أسماء)

منذ 19 ثانية
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الثاني (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط .
ودعت المديرية الضباط المستفيدين مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2024 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر11 – 2024

 

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 11 – 2024


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