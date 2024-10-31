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الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان ويحرق مخزن الأدوية

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان ويحرق مخزن الأدوية

وطنا اليوم:استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى كمال عدوان، حيث تعرض الطابق الثالث منه لقصف جوي إسرائيلي تسبب بإحراق مخزن الأدوية ومستلزمات طبية تم استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.
يأتي هذا فيما شهدت مناطق شمالي قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة وقصفاً مدفعياً اسرائيلياً مكثفاً طال مناطق عدة في شمالي وغربي مخيم جباليا وبيت لاهيا، ما تسبب باندلاع النيران في عدد كبير من المنازل.
هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية باتجاه مدرستي تل الزعتر وتل الربيع بمدينة بيت لاهيا في شمالي القطاع، وطالبت النازحين عبر طائرات مسيرة بإخلائها فورا.
يأتي ذلك وسط إطلاق العديد من السكان المحاصرين في شمالي القطاع مناشدات عدة لإنقاذ حياتهم، وانتشال الضحايا والمصابين والمفقودين من جراء القصف في ظل توقف خدمات الإسعاف وخروج المستشفيات عن الخدمة، وذلك في أعقاب استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة منذ 25 يوما.
وفي خضم هذا، أعلن مسؤولون في القطاع الصحي بغزة عن رفض السلطات الإسرائيلية إرسال وفود طبية ومساعدات إلى مستشفيات محافظة شمالي القطاع.


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