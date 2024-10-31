وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، الخميس، إنه سيتم إعادة افتتاح مكتب أحوال وجوازات الرصيفة الأحد المقبل واستقبال المواطنين فيه، ليخدم أهالي محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، وستكون جودة الخدمة فيه على أعلى مستوى.

وأشار الفايز إلى أن هناك توجها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات بافتتاح مكتب خدمة شاملة في محافظتي معان وجرش.

وبين الفايز أن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية بلغت 19 خدمة، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال تطبيق سند.

ولفت الفايز إلى أن الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال التقرير السنوي الصادر لعام 2024 أصدرت ما مجموعه 3.747 مليون وثيقة، في مختلف محافظات المملكة، وهذه الوثائق تشمل الجوازات، طلبات الأحوال المدنية (دفتر العائلة، الشهادات، البطاقات الشخصية).

وبحسب الفايز “بلغ عدد الأردنيين المسجلين لدى الدائرة حتى تاريخ 30 تشرين الأول من العام الحالي 8.769.744 مليون شخص، وبزيادة بحدود 200 ألف شخص خلال العشرة الأشهر الماضية”.