بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إعادة افتتاح مكتب أحوال وجوازات الرصيفة الأحد المقبل

منذ ساعتين
إعادة افتتاح مكتب أحوال وجوازات الرصيفة الأحد المقبل

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، الخميس، إنه سيتم إعادة افتتاح مكتب أحوال وجوازات الرصيفة الأحد المقبل واستقبال المواطنين فيه، ليخدم أهالي محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، وستكون جودة الخدمة فيه على أعلى مستوى.
وأشار الفايز إلى أن هناك توجها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات بافتتاح مكتب خدمة شاملة في محافظتي معان وجرش.
وبين الفايز أن مجموع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية بلغت 19 خدمة، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال تطبيق سند.
ولفت الفايز إلى أن الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال التقرير السنوي الصادر لعام 2024 أصدرت ما مجموعه 3.747 مليون وثيقة، في مختلف محافظات المملكة، وهذه الوثائق تشمل الجوازات، طلبات الأحوال المدنية (دفتر العائلة، الشهادات، البطاقات الشخصية).
وبحسب الفايز “بلغ عدد الأردنيين المسجلين لدى الدائرة حتى تاريخ 30 تشرين الأول من العام الحالي 8.769.744 مليون شخص، وبزيادة بحدود 200 ألف شخص خلال العشرة الأشهر الماضية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

غضب أمني بإسرائيل بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران

11:45

سفيان البطاينة رئيسا لسيجري الوطنية الأردنية

11:39

فيضانات قاتلة تجتاح إسبانيا وتقتل العشرات والحكومة تعلن الحداد 3 أيام

11:30

المياه تضبط اعتداءات جديدة على نبع البحاث ووادي الشتا

11:26

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الثاني (أسماء)

10:56

قصتي مع أورنج من الابتكار إلى التأثير: رحلة ملهمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الزراعية

10:53

ترقية د. بسمة الشريف في عمان الاهلية إلى رتبة الأستاذية

10:52

اختتام بطولة جامعة عمان الأهلية للشطرنج

10:50

نادي جامعة البترا يعقد ندوة حوارية مع رئيس الجامعة أ.د. رامي عبد الرحيم حول التحديات المستقبلية في قطاع التعليم العالي

10:48

لماذا انخفضت أرباح محفظة الضمان العقارية بنسبة (102%)؟

10:40

وفيات الخميس 31-10-2024

10:35

بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي 15% على المشتريات الصديقة للبيئة

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله