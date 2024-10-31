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الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

منذ 19 ثانية
الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وأضافت: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار. تم إسقاط 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير 5 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة لكل منهما – فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، والبحر الأسود”.
وفي خاركيف، قال مسؤول أوكراني إن قنبلة روسية موجهة استهدفت مبنى سكنيا شاهقا مساء أمس الأربعاء في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا على الأقل.
وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن الطفل القتيل يبلغ من العمر 11 عاما.


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