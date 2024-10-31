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ترامب يصل إلى حملته الانتخابية على متن شاحنة قمامة

منذ 27 ثانية
ترامب يصل إلى حملته الانتخابية على متن شاحنة قمامة

وطنا اليوم:في رد مثير على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب إلى ولاية ويسكونسن الأربعاء، على متن شاحنة قمامة، في خطوة أثارت انتباه وسائل الإعلام.
وعلق ترمب مازحًا للصحفيين قبل بدء تجمعه الانتخابي: “ما رأيكم في شاحنة القمامة؟ إنها تحمل اسم بايدن وكامالا هاريس.”
وجاءت هذه الخطوة بعد تصريح مثير للجدل أطلقه بايدن، حيث وصف أنصار ترمب بأنهم “القمامة العائمة الوحيدة” رداً على مزحة قدمها الكوميدي توني هينشكليف، الذي وصف بورتوريكو بـ”جزيرة قمامة عائمة” خلال افتتاح تجمع انتخابي لترمب في نيويورك.
ولاحقًا، سعى بايدن إلى تخفيف وقع التصريح موضحًا أنه كان يقصد تصريحات الفنان التي أثارت الكراهية تجاه اللاتينيين.
وأثارت تصريحات بايدن استياء أنصار ترمب، الذين وصفوها بالمسيئة والمثيرة للاشمئزاز. ومن المتوقع أن تحمل الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها في الخامس من نوفمبر، الكثير من الجدل، حيث يتنافس ترامب مع نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس ممثلةً عن الحزب الديمقراطي.


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