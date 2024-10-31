270 ألف فلسطيني سجلوا في المنصة التعليمية التي أطلقت بتوجيهات ملكية

وطنا اليوم:كشف أمين عام دائرة الإفتاء العام زيد إبراهيم الكيلاني، عن تسجيل أكثر من 270 ألف طالب فلسطيني في المنصة التعليمية التي تم اطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني مؤخراً.

وقال ، إن أكثر من ربع مليون طالب فلسطيني سجلوا في المنصة المجانية خلال أسبوعين، وهذا دليل على نجاح الحملة والمنصة كونها تعمل على تلبية حاجة ملحة للأهل في فلسطين كافة خاصة في غزة، حيث يتم منح الشهادات المعتمدة سواء كانت مدرسية أم جامعية.

وكانت جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان وبتوجيهات ملكية سامية، وقعت مؤخرا على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وذلك استمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

ويستهدف التطبيق الخاص بالمناهج الفلسطينية الطلبة الفلسطينيين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبخاصة طلبة قطاع غزة، الذين حرموا من التعليم بسبب انقطاع شبكة الإنترنت وتضرر البنية التحتية التعليمية بما في ذلك تدمير المراكز التعليمية، مما أدى إلى توقف التعليم في قطاع غزة بشكل نهائي نتيجة للحرب المستعرة على قطاع غزة وأهله منذ السابع من تشرين أول 2023.

كما وأن المنهاج التي تقدمه هذه المبادرة يحتوي على جميع المواد والمناهج المعمول بها في الضفة الغربية والقطاع، وسوف تتاح في أي وقت يريده الطالب حتى في حال انقطاع خدمة الإنترنت؛ مما يساعد الطلبة على الاستمرار في حضور دروسهم ومراجعتها في أي وقت ومكان مناسبين لهم.