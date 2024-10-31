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زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

منذ دقيقة واحدة
زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني،الخميس، عند تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كلم، جنوب خليج العقبة، وفقا لمدير المرصد غسان سويدان.
وقال سويدان في توضيح، إن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ.
وأضاف سويدان أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت، وويعد من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.


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