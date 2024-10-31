وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني،الخميس، عند تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كلم، جنوب خليج العقبة، وفقا لمدير المرصد غسان سويدان.
وقال سويدان في توضيح، إن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ.
وأضاف سويدان أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت، وويعد من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.
زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة
وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني،الخميس، عند تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كلم، جنوب خليج العقبة، وفقا لمدير المرصد غسان سويدان.