زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب جنوب خليج العقبة

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني،الخميس، عند تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كلم، جنوب خليج العقبة، وفقا لمدير المرصد غسان سويدان.

وقال سويدان في توضيح، إن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ.

وأضاف سويدان أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت، وويعد من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.