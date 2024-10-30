مصدر: إيران تهدد برد حاسم ومؤلم على إسرائيل

وطنا اليوم_صرح مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN أن إيران تعتزم الرد “بشكل حاسم ومؤلم” على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ومن المرجح أن يأتي هذا الرد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقال المصدر إن “ايران لن تتهاون في الرد على عدوان النظام الصهيوني”، ملمحًا إلى إمكانية توقيت الرد قبل 5 نوفمبر.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن اعترفت إسرائيل علنًا، وللمرة الأولى، بشن هجمات على مواقع إيرانية في 25 أكتوبر.

وفي تعليق رسمي، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم”، مؤكدًا على حقها القانوني في الدفاع عن نفسها.

ووقعت الضربات الإسرائيلية الأخيرة ردًا على إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل في 1 أكتوبر، التي جاءت بعد اغتيال شخصيات بارزة في “حزب الله” و”حماس” .