تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي الخميس

وطنا اليوم_بدأت المملكة يوم الأربعاء بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وغطت سماء المملكة منذ ساعات الصباح كميات من السحب تتخللها بعض السحب الممطرة والرعدية تركزت في الأجزاء الشرقية من المملكة، حيث هطلت زخات رعدية وعشوائية في بعض المناطق هناك أدت لتشكل السيول في منطقة الأزرق وبعض المناطق المجاورة.

وتشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب، أن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يوم الخميس، حيث يتوقع بمشيئة الله أن يتجدد ظهور كميات من السحب خلال ساعات النهار تترافق بهطول زخات من الأمطار قد تصحب بالرعد تتركز في البادية الشمالية الشرقية من المملكة قد تمتد لبعض المناطق خلال ساعات الظهر والعصر.

و تترافق الحالة الجوية بنشاط على سرعة الرياح احياناً أثناء تشكل السحب الرعدية مما قد يؤدي لآثار الأتربة خاصة في المناطق الشرقية وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرقات، كما ننوه من احتمالية تشكل السيول والسيول المنقول في المناطق التي قد تشهد هطول زخات فجائية و غزيرة من الأمطار.