هيئة البث الاسرائيلية: الجيش سينسحب من لبنان خلال أسبوع

وطنا اليوم_كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع، على أن يستأنف عملياته هناك في حال جرى خرق اتفاق بين طرفي الحرب.

وقالت الهيئة، إنّ المبعوث الامريكي هوكستين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين حكومة الاحتلال ولبنان

ونقلت القناة العبرية الثالثة عشر الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار أنه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أمريكية مساء الأربعاء عن مقترح أمريكي لهدنة تمتد 60 يومًا في لبنان، يصار خلالها لصياغة وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.