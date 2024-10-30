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ميقاتي: نأمل في إعلان هدنة في لبنان خلال ساعات

منذ 32 ثانية
ميقاتي: نأمل في إعلان هدنة في لبنان خلال ساعات

وطنا اليوم_أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن أمله في الإعلان عن هدنة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله والجيش الإسرائيلي “في غضون ساعات”. جاء ذلك بعد محادثاته مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين.

 

وفي تصريحات له خلال مقابلة مع قناة “الجديد” التلفزيونية اللبنانية، أكد ميقاتي أنه تمسّك بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال: “الاتصال اليوم مع هوكستين أوحى لي أنه ربما يمكن أن نصل خلال الأيام المقبلة، قبل الخامس من الشهر المقبل، إلى وقف لإطلاق النار”.

 

وأضاف ميقاتي أن حزب الله “تأخر” في فصل جبهة لبنان عن غزة، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار في المن

طقة.


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