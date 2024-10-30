الجيش الإسرائيلي ينشئ فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن

وطنا اليوم_أعلنت إسرائيل وعلى نحو مفاجئ تشكيل فرقة عسكرية إسرائيلية جديدة لنشرها على الحدود مع الأردن .

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سينشر قوات هذه الفرقة على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية والأردن، امتداداً من منطقة بيسان شمال الأغوار إلى شمال إيلات جنوباً، مبررة هذا القرار بأنه يأتي في أعقاب التهديدات الأمنية المتصاعدة عند الحدود، وبهدف توفير رد أمني كامل ونوعي أكثر في هذه المنطقة.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن مخاوف من محاولات إيرانية لتهريب كميات ضخمة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية كتلك التي ضبطت خلال يوليو (تموز) الماضي.

واوضح العقيد المتقاعد والمتخصص في الشأن العسكري محمد مقابلة أن الفرقة المشار إليها في الجيش الإسرائيلي تختلف عن باقي الجيوش، كونها ذات تنظيم أعلى وعدد أكبر قد يصل إلى 12 ألف شخص، لأنها تنظيم مجحفل بمعنى أنها تكون مدعومة بمشاة ودروع وأسلحة ثقيلة.