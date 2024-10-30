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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو زيد والنعيمي

منذ 6 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو زيد والنعيمي

وطنا اليوم_عمان 30 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة أبو زيد بوفاة الحاج سيف الدين موسى أبو زيد، وإلى عشيرة النعيمي بوفاة الحاجة مريم فهد النعيمي، أرملة المرحوم موفق عبدالحميد النعيمي.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي أبو زيد والنعيمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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