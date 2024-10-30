د. عبدالله النسور عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار

وطنا اليوم_أعلنت الشبكة العربية للإبداع والإبتكار عن اختيار دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان عضواً في مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار نظراً لما يتمتع به من خبرات اكاديمية ودبلوماسية وادارية واسعة، حيث تقلد العديد من المناصب الرسمية العليا في الأردن ومنها

• وزير التخطيط في حكومة دولة السيد أحمد عبيدات في الفترة من 1 تشرين الثاني 1984 إلى 4 نيسان 1985

* وزير التخطيط في حكومة دولة السيد زيد سمير الرفاعي الرابعة في الفترة من 4 نيسان 1985 إلى 27 نيسان 1986

* وزير التربية والتعليم في حكومة سمو الأمير زيد بن شاكر الأولى في الفترة من 27 نيسان 1989 إلى 31 آب 1989

* وزير الخارجية في حكومة دولة السيد طاهر المصري في الفترة من 20 حزيران 1991 إلى 4 تشرين الأول 1991

* وزير الصناعة والتجارة في حكومة سمو الأمير زيد بن شاكر الثانية في الفترة من 21 تشرين الثاني 1991 إلى 29 أيار 1993

* وزير التعليم العالي في حكومة دولة السيد عبد الكريم الكباريتي في الفترة من 4 شباط 1996 إلى 19 آذار 1997

* نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التنمية الإدارية في حكومة دولة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية في الفترة من 19 آذار 1997 إلى17 شباط 1998

* نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرالإعلام في حكومة دولة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية في الفترة من 17 شباط 1998 إلى 20 آب 1998

* شكّل حكومته الأولى في الفترة من 11 تشرين الأول 2012 إلى 30 آذار 2013 وشغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

* شكّل حكومته الثانية في الفترة من 30 آذار 2013 إلى 29 أيار 2016 وشغل فيها منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

‎حصل الدكتور عبدالله النسور على الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية

‎وبكالوريوس في الإحصاء من الجامعة الأميركية في بيروت

‎وماجيستير في إدارة المؤسسات من جامعة ميتشيغان، الولايات المتحدة

‎ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون

من جهتها أعربت الشبكة العربية للإبداع والابتكار في بيان لها عن ترحيبها بانضمام هذه القامة السياسية والدبلوماسية والأكاديمية الكبيرة والتي سينعكس أثرها على رفعة وتقدم الشبكة العربية للإبداع والابتكار التي تسعى لتكون الحاضنة المميزة للمبدعين والمبتكرين العرب .

وقد أكد دولة الدكتور عبدالله النسور في رسالة وجهها لرئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار المفكر العربي الدكتور طلال ابو غزاله عن استعداده لبذل كافة جهوده لخدمة رؤى وتطلعات الشبكة والسعي لتكون الحاضنة الرائده لفضاء الابداع والابتكار .