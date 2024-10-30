المجالي: استبدال 15 طائرة بجديدة وإضافة 5 لاسطول الملكية خلال 2025

وطنا اليوم:كشف الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، عن نية الشركة تجديد أسطول طائراتها الصغيرة والمتوسطة بالكامل العام المقبل.

وبين المجالي أن قرار تجديد وإضافة طائرات جديدة للشركة، اتخذ قبل عامين تقريبا وتحديدا بعد جائحة كورونا بحيث تم التعاقد مع مزودي الطيران وشركات التأجير وشركات صناعة الطائرات لاستبدال القديمة بالشركة بأخرى جديدة مع إضافة عدد منها للأسطول في إطار التحديث الذي تسعى إليه الشركة، ليكون بذلك كل الأسطول المستخدم من قبل الشركة “المتوسط والصغير”، حديث نسبيا.

وأضاف المجالي أن الملكية الاردنية خسرت نحو 30% من حجوزاتها بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والاوضاع في الشرق الاوسط.

وتابع بان خسائر الملكية تقدر بنحو 8 ملايين دينار أردني بسبب الأحداث خلال العام الاخير، مؤكدا على أن الاحداث أثرت على القطاع السياحي بالاردن مما انعكس سلبا على حجوازات الطيران.

وكشف المجالي أنه خلال العام المقبل، ستعمل الشركة على استبدال 15 طائرة قديمة بأخرى جديدة، مع إضافة 5 طائرات للأسطول العامل في الملكية الأردنية.

وحول تفاصيل الطائرات، أشار إلى أنه تم بالفعل استبدال 5 طائرات من نوع “إمبراير” قديمة بأخرى جديدة، مبينا أن هنالك تأخيرا بتسليم الشركة طائرات من طرازات ” بوينغ” و”إيرباص”، على أن يتم استبدال 12 طائرة من طراز “إيرباص” قديمة بأخرى حديثة، بداية العام المقبل.

وفي رد المجالي حول تأثر الشركة بانقطاع خدمة “GPS” أكد أن الانقطاع لم يؤثر في المسارات والملاحة الجوية بحيث يعتمد 3 أنظمة للملاحة مؤكدا أن هذا الانقطاع والتداخل في الخدمة، مزعج وأثر في جميع دول المنطقة، إلا أن شركة الملكية الأردنية لها خبرة واسعة بالتعامل مع هذه الأنظمة.

وعن الوجهات الجديدة التي ستبدأ الشركة بالتوجه لها في إطار توسيع قاعدة الوصول للشركة، كشف المجالي إلى أن العديد من نقاط الوصول والمطارات العالمية، دخلت خارطة الملكية الأردنية منها برلين وستوكهولم ومانشستر وغيرها من النقاط في أوروبا.

وأشار إلى أن الملكية ستستأنف رحلاتها لمدينة عدن اليمنية قريبا متأملا أن يكون هناك استئناف قريبا لرحلات الشركة إلى سوريا