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السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة

منذ 20 ثانية
السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة

وطنا اليوم:أدانت المملكة العربية السعودية، في بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية (واس)، تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وتوسعه ليشمل سيادة الجمهورية اللبنانية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت المملكة رفضها التام للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب الاعتداءات المتزايدة على لبنان.
وجاء في البيان أنه استنادًا إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن السعودية تدعو إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث الأوضاع المتصاعدة، في ضوء ما تم التوصل إليه خلال القمة العربية الإسلامية السابقة التي عقدت في نوفمبر 2023


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