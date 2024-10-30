مروحيات إسرائيلية تحاول التصدي لمسيرات لبنانية

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت 100 مرة خلال 20 دقيقة على طول الساحل الشمالي من الأراضي المحتلة، وأكدت رصد 5 مسيرات تحلق في المنطقة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية ومروحيات تشارك في اعتراض المسيرات التي أطلقت من لبنان.

وفعّل جيش الاحتلال التشويش على نظام الملاحة العالمي وسط الأراضي المحتلة في ظل محاولات لتعقب مسيرات أطلقت من لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المسيرات تحلق بسرعة غير مسبوقة وإن طائرات حربية ومروحيات تشارك في محاولات اعتراضها.

وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجار ضخم في الخضيرة جنوبي حيفا، مع سماع دوي صفارات الإنذار على طول الساحل الشمالي.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نجح في إسقاط إحدى المسيرات. بينما أعلنت شرطة الاحتلال أنها تلقت اتصالا حول وقوع أضرار في منطقة الخضيرة بعد دوي صفارات الإنذار.