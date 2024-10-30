اليونيسيف: آلاف الأطفال بغزة سيموتون إن لم تستمر الأونروا بعملها

وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تيس إنغرام، إن الوضع في غزة يتجه إلى الأسوأ، في ظل استمرار الحرب على القطاع منذ أكثر من عام.

وأضافت إنغرام ، أن 14 ألف طفل استشهدوا في غزة و90% من أهالي القطاع لا يجدون غذاء يكملون به حاجتهم اليومية.

وأشارت إلى أن الأونروا جزء وشريك مهم للقيام بعملها في قطاع غزة وكامل فلسطين المحتلة، مضيفة أنه دون الأونروا لا يمكن تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وشددت إنغرام على عمليات الأونروا في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة “يجب أن تستمر”، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال سيموتون إن لم تستمر الأونروا في عملها.

وتابعت “يجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة لانقاذ الأوضاع الإنسانية في غزة، ودعم وكالة الأونروا في تقديم المساعدات للفلسطييين”.

ولفتت إنغرام، إلى أن الحياة قد تصبح شبه مستحيلة في قطاع غزة، دون وكالة الأونروا