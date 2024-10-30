رئيس الأركان يتابع مجريات التمرين التعبوي عزم المرابطين

وطنا اليوم:تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، التمرين التعبوي “عزم المرابطين”، الذي نفذه لواء الشهيد وصفي التل الآلي/ 2 (لواء البواسل)، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية، في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجازات عسكرية عن مراحل التمرين والتحضيرات النهائية له والسيناريوهات التي تضمنها، إضافة إلى جاهزية تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشرقية واستعدادها خلال الظروف الراهنة.

واشتمل التمرين على رمايات من مختلف الأسلحة للتعامل مع أهداف استراتيجية بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة والعمودية والتي نفذت رماياتها بدقة وفاعلية عالية من خلال خلية تنسيق النيران، وحسب مجريات المعركة الدفاعية.

كما تضمن التمرين انفتاح المنطقة الإدارية بكافة عناصرها لإسناد العمليات لاختبار قدرتها في الظروف المشابهة للعمليات الحقيقية.

وهدف التمرين إلى اختبار كفاءة القادة وهيئة الركن على التحضير وتسلسل إجراءات التخطيط وصنع القرار العسكري، وتطبيق إجراءات المعركة الدفاعية حسب ما يتطلبه الموقف العملياتي، وقدرة التشكيل على مواكبة التطور التكنولوجي الذي طرأ على طبيعة وآلية الحرب الحديثة لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة، إضافة إلى رفع مستوى تدريب المشاركين في تنفيذ العمليات التعبوية الليلية والنهارية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في تنفيذ توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى تقديم الدعم الكامل لتشكيلاتها ووحداتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة أي محاولات يراد منها العبث بأمن الوطن ومقدراته، مشدداً على ضرورة توظيف أحدث الوسائل والمعدات العسكرية التكنولوجية والمتعلقة بالأمن السيبراني وعمليات المعلومات والطائرات المسيرة.

وفي نهاية التمرين التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات التشكيل، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ مجريات التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.