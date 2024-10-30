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الاحتلال يوجه إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك ويهدد بقصف قلعتها

منذ 19 ثانية
الاحتلال يوجه إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك ويهدد بقصف قلعتها

وطنا اليوم:اعلن وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى في بيان” إن التهديدات الإسرائيلية بالقصف شملت اليوم مدينة بعلبك وفق خريطة بيانية تشمل المعلم الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي.
وأشار الوزير إلى أنه طلب من البعثة الدائمة للبنان لدى منظمة الأونيسكو في باريس أن تتابع سريعًا المراجعات والشكاوى التي قدمت أحيرا إلى مديرة المنظمة وسائر المعنيين هناك.
وقال المرتضى: “على ما تبقى من ضمير في هذا العالم أن يمنع العدو الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته بقصف قلعة بعلبك، التي تمثل إرثًا ثقافيًا عالميًا مسجلًا على لائحة “الأونيسكو”، ولا تخص لبنان وحده بل الإنسانية جمعاء”.
ودعا المرتضى جميع رواد القلعة وزوارها والعاملين فيها والمقيمين في محيطها إلى إخلاء الموقع وعدم التواجد داخله، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر من أي عدوان محتمل.
ميدانيًا، أفاد مصدر أمني أن طريق اللبوة-عرسال في البقاع الشمالي يشهد حركة ازدحام كبيرة لسيارات النازحين من بعلبك ومحيطها نحو بلدة عرسال هربًا من التهديدات. كما أفاد المصدر بتعرض أطراف بلدتي اللبونة والناقورة الحدوديتين في الجنوب لقصف من بارجة حربية إسرائيلية، فيما تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مدينة النبطية.
ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك في شرق لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا، مما أثار حالة كبيرة من الهلع بين السكان.


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