المواصفات : خطة رقابية مكثفة للشتاء والتركيز على المحروقات

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ خطة رقابية متكاملة خلال فصل الشتاء، في جميع محافظات المملكة، تشمل تكثيف الجهود التفتيشية والرقابية على القطاعات والمنتجات التي يزداد الطلب عليها، وذلك لحماية المستهلكين وضمان وصول المنتجات المطابقة إليهم، ومنع تداول المنتجات المخالفة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير إن المديريات الرقابية والتفتيشية في مركز المؤسسة وفرعيها في الشمال والجنوب ومركز التحقق المترولوجي ستزيد عدد الجولات الرقابية على الأسواق، لتستهدف المدافئ بأنواعها العاملة على الغاز أو الكاز أو الكهرباء، لضمان مأمونيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، إلى جانب الرقابة على وصلات الكهرباء وسخانات المياه “الكيازر”، والسجاد والموكيت والبسط، والأغطية والحرامات، والألبسة والأحذية، والزيوت المعدنية ومضادات التجمد وغيرها.

وأضافت المهندسة الزهير أن المؤسسة تولي قطاع المحروقات أهمية قصوى خلال فترة الشتاء، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشتقات النفطية لغايات التدفئة، ومسؤولية المؤسسة بضمان مطابقة المحروقات للقواعد الفنية، وضمان دقة أدوات القياس المركبة على مضخات المحطات وصهاريج الوقود، إلى جانب زيادة الجولات التي تستهدف التحقق من أوزان أسطوانات الغاز المنزلي في سيارات التوزيع والوكالات ومحطات التعبئة.

وبينت أنها وجهت مديري المديريات التفتيشية والرقابية إلى ضرورة التشديد على الفرق الرقابية بعدم التهاون في ضبط المنتجات المخالفة وتحويل المخالفين إلى القضاء وفقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، والتشريعات الناظمة.

وأشارت إلى أن هذه الحملات التفتيشية تتزامن مع حملة توعوية وتثقيفية، تستهدف المستهلكين والتجار والمصنعين، تنفذها المؤسسة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بهدف رفع الوعي بالأمور الواجب الالتزام بها أو الانتباه إليها عند شراء أو تداول السلع، داعية المواطنين على عدم التردد في إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم إلى المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) أو الموقع الإلكتروني (www.jsmo.gov.jo) أو صفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي ومنصة بخدمتكم