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السعودية: إقامة دولة فلسطين شرط للعلاقة مع تل أبيب

منذ 6 ثواني
السعودية: إقامة دولة فلسطين شرط للعلاقة مع تل أبيب

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض تشترط إقامة الدولة الفلسطينية للتطبيع مع تل أبيب.
وشدد بن فرحان خلال استضافة الرياض للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، على رفض الرياض الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.
وترى السعودية “أن تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالأمن والتعايش”، وفق تصريح بن فرحان.


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