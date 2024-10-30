رئيس الوزراء: تطبيق القانون بحزم أمر أساسي لحماية المجتمع من آفة المخدِّرات

وطنا اليوم:اجتمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، مع المحافظين في وزارة الداخلية، وشدَّد خلال الاجتماع على الدور التنموي لهم وضرورة إدامة التواصل مع المواطنين والتنسيق مع المؤسسات الرسمية لضمان تأدية خدماتها ومشاريعها بالصورة المطلوبة.

وأثنى رئيس الوزراء، بحضور وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، على دور المحافظين في خدمة المواطنين وترسيخ سيادة القانون وتحفيز الاستثمارات ودعمها في المحافظات، مشدِّداً في هذا الصدد، على أهمية مأسسة المجالس التنفيذية في المحافظات؛ لرفع التنسيق والتكامل بين المؤسسات.

وقال حسَّان” واجبنا أن نخدم المواطنين وألا نتأخر فيما يجب أن نقدِّمه لهم”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهميَّة المتابعة الميدانية لنتائج جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، التي بدأت من الكرك وستشمل باقي المحافظات، وكذلك الأمر بالنسبة للجولات الميدانيَّة لمختلف مناطق المملكة لضمان المتابعة وحسن التنفيذ لما التزمت به الحكومة.

وقال إنَّ توجيهات جلالة الملك تؤكِّد أهميَّة الدَّور التَّنموي للمحافظين، وأنَّ توجُّهات الحكومة لعقد جلسة مجلس الوزراء شهريَّاً في المحافظات تهدف إلى وضع الرُّؤية التَّنمويَّة لكلِّ محافظة للأعوام المقبلة.

وفيما يتعلَّق بحماية الشباب والمجتمع من آفة المخدرات، قال رئيس الوزراء “يجب تطبيق القانون بكل حزم وهذا موضوع أساسي”، مؤكِّداً ضرورة التفاعل مع الأهالي والمجتمعات المحلية للتوعية بشكل استباقي من مخاطرها والتمكين من معالجتها.

وأشار إلى أهميَّة إدامة اللِّقاءات مع المحافظين، بحضور وزراء من الحكومة؛ من أجل التَّباحث في العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

بدوره، قدَّم وزير الدَّاخليَّة مازن الفراية إيجازاً تناول المهام الأساسية للوزارة التي تتمحور حول الأمن والإدارة والتَّنمية، مستعرضاً أهم ما أنجزته في هذه المجالات مثل: تسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين والسُّيَّاح وكذلك القادمين للسِّياحة العلاجيَّة في ضوء متابعة الوزارة لمخرجات اللِّقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع النَّقابات الصحيَّة والجهات المعنيَّة.

كما لفت إلى أنَّ الوزارة تمكَّنت من أتمتة جميع خدمات الوزارة التي استفاد منها قُرابة ثلاثة ملايين شخص، إلى جانب دورها الرَّئيس في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإجراءات التي تضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض خلاله المحافظون عددا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالمهام المناطة بهم في المحافظات، حيث أكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تمكينهم وتقديم كلِّ التَّسهيلات الممكنة لضمان أداء دورهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالواقع التَّنموي للمحافظات.