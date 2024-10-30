التحقيق بوفاة شاب تناول مبيدا حشريا في الزرقاء

وطنا اليوم:عثرت عائلة أمس الثلاثاء، على جثة ابنها البالغ 26 عاما، متوفيا داخل غرفة على سطح عمارة في إحدى مناطق محافظة الزرقاء.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب توفي نتيجة لتناوله مبيد حشري، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من التحقيق .

وباشر مدعي عام الزرقاء التحقيق في حادثة الوفاة حيث سيستمع إلى عائلة الفقيد، للوقوف على سبب الوفاة والحادث.

وقال المصدر: “كان قد مضى على الوفاة أكثر من 12 ساعة عند العثور على الجثة حيث كانت عائلته تبحث عنه، وبدا ذلك على الجثة، كما كان يخرج من فم وأنف المتوفى زبد رغوي أبيض، يدل على تناوله للمبيد الحشري”.

وأشار المصدر إلى أن فريق المختبر الجنائي ضبط كوبًا يحتوي على سائل من المبيد الحشري، تم التحفظ عليه والتقاط العينات والبصمات عنه.

وبحسب المصدر فقد جرى تشريح الجثة بحضور مدعي عام الزرقاء، من قبل لجنة طبية شرعية تضم كلا من الأطباء زيد العزة، علاء الطوسي، وحمزة عليمات، ليتبين أن “سبب الوفاة يعود إلى التسمم بمبيد حشري كما تم أخذ عينات من الجثة، وإرسالها إلى مختبرات الأدلة الجرمية ووزارة الصحة والطب الشرعي”