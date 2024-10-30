بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

التحقيق بوفاة شاب تناول مبيدا حشريا في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
التحقيق بوفاة شاب تناول مبيدا حشريا في الزرقاء

وطنا اليوم:عثرت عائلة أمس الثلاثاء، على جثة ابنها البالغ 26 عاما، متوفيا داخل غرفة على سطح عمارة في إحدى مناطق محافظة الزرقاء.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب توفي نتيجة لتناوله مبيد حشري، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من التحقيق .
وباشر مدعي عام الزرقاء التحقيق في حادثة الوفاة حيث سيستمع إلى عائلة الفقيد، للوقوف على سبب الوفاة والحادث.
وقال المصدر: “كان قد مضى على الوفاة أكثر من 12 ساعة عند العثور على الجثة حيث كانت عائلته تبحث عنه، وبدا ذلك على الجثة، كما كان يخرج من فم وأنف المتوفى زبد رغوي أبيض، يدل على تناوله للمبيد الحشري”.
وأشار المصدر إلى أن فريق المختبر الجنائي ضبط كوبًا يحتوي على سائل من المبيد الحشري، تم التحفظ عليه والتقاط العينات والبصمات عنه.
وبحسب المصدر فقد جرى تشريح الجثة بحضور مدعي عام الزرقاء، من قبل لجنة طبية شرعية تضم كلا من الأطباء زيد العزة، علاء الطوسي، وحمزة عليمات، ليتبين أن “سبب الوفاة يعود إلى التسمم بمبيد حشري كما تم أخذ عينات من الجثة، وإرسالها إلى مختبرات الأدلة الجرمية ووزارة الصحة والطب الشرعي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:30

السعودية: إقامة دولة فلسطين شرط للعلاقة مع تل أبيب

16:04

مديرية الأمن العام تتلف كميات كبيرة من المواد المخدرات ضبطت في (58) قضية

16:00

الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس

15:54

رئيس الوزراء: تطبيق القانون بحزم أمر أساسي لحماية المجتمع من آفة المخدِّرات

15:44

العمل : عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة

15:31

اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

15:11

الفوسفات الأردنية تحصل على جائزة الفجيرة العالمية عن فئة أفضل شركة في التعدين المستدام

15:10

(153) مليون دينار صافي أرباح “البوتاس العربية” لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية

15:05

جهود أردنية متواصلة لمنع الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال أونروا

14:46

أمطار غزيرة تتسبب بتشكل السيول في الأزرق

14:08

الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات في فالنسيا

14:02

بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

وفيات
وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024