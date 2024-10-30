وفد الأسواق الحرة في تونس ..الاتفاق نحو تبادل السلع المشتركة بشكل واسع

وطنا اليوم:واصل وفد شركة الأسواق الحرة الأردنية برئاسة ايمن المفلح رئيس مجلس الادارة وهيثم المجالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة مخيمر ابو جاموس وبحضور السفير الأردني في تونس عبد الله ابو رمان ، لقاءاته الموسعة مع ممثلي الفعاليات التجارية التونسية في القطاعين العام والخاص.

واتفق الوفد مع شركة الأسواق الحرة التونسية على عدد من بنود العمل والتبادل التجاري بحيث تتمكن سلع أردنية مطلوبة في الأسواق التونسية من الدخول لما لها من اهتمام وإقبال من قبل الجهات التونسية مثل أملاح البحر الميت والتمور والحرف التقليدية ومختلف البضائع الأردنية المنافسة كما ستتاح الفرصة طبقا لهذه الاتفاقات على ادخال سلع تونسية مختلفة إلى السوق الأردني .

واكد رئيس مجلس ادارة الأسواق الحرة ايمن المفلح على جاهزية الشركة وكافة ممثلي الإقطاع التجاري في الأردن لتعزيز فرص التعاون مع الجهات التونسية استكمالا لمسيرة العلاقات الاخوية الناجحة بين البلدين، من جهته اكد طارق هاميلا الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة التونسية على الحرص البالغ لإتمام الشراكات مع الأردن والتي من شأنها فتح افاق واسعة للتبادل والتعاون التجاري بين الأردن وتونس معرباً عن الإعجاب بالتجربة الأردنية في عدد من قطاعات الاقتصاد.

وبحث الوفد في العاصمة التونسية سبل العمل والتعاون مع مراد بن حسين مدير عام مركز النهوض بالصادرات الذي اشار باهتمام لدور الأردن ومكانته الإقليمية والدولية في المجالات الاقتصادية مؤكداً ان بيت المصدر التونسي وضع كافة الاستعدادات تحت تصرف الوفد للاطلاع على كافة السلع والمنتجات التونسية التي يمكن استيعابها في السوق الأردني ومقدرا هذه الجهود الأردنية النابعة من سياسة الأردن الراسخة في الانفتاح على الأشقاء واعلاء مستويات العمل العربي المشترك .

واتفق الوفد مع الجهات التونسية على تشكيل لجنة للمتابعة والعمل المباشر لاستكمال اتفاقات التبادل والشراكات التجارية .