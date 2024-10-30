افتتاح الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بدعوة من الملكية الأردنية

وطنا اليوم:تُعقد الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في فندق “كمبينسكي عشتار البحر الميت”، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، وبدعوة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. يشارك في الحدث أكثر من مئتي شخص من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي شركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات، وغيرهم من المهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.

وشهد حفل الافتتاح، الذي عُقد مساء 29 أكتوبر في فندق “كمبينسكي عشتار البحر الميت”، كلمة ترحيبية ألقاها المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث عبّر عن اعتزاز الملكية الأردنية باستضافة هذا الحدث الهام وقال: “إن استضافة الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي هنا في الأردن، في أحضان البحر الميت، تحمل رمزية كبيرة؛ فهذا الموقع الفريد، كأخفض نقطة مأهولة على سطح الأرض، يمثل قدرة الأردن على تجاوز التحديات والصعاب، والوصول إلى آفاق جديدة من النجاح. إن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على مر السنوات يعزز مكانة الخطوط الجوية الملكية الأردنية كمحور رئيسي في صناعة الطيران، ويؤكد على أهمية الأردن كنقطة تواصل تجمع بين الشرق والغرب.” كما وجّه المجالي شكره لمعالي وزير النقل المهندسة وسام التهتموني على حضورها وتمثيلها لجلالة الملك في هذا الحدث، مشيراً إلى أن مشاركتها تجسد دعم الحكومة الأردنية المتواصل لقطاع النقل الجوي. ووجه الشكر أيضاً لكل من معالي وزيرة السياحة لينا عناب ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة لحضورهم، مما يبرز التزام الأردن بتعزيز قطاعات السياحة والاقتصاد.

كما شكر المجالي جميع الشركات الداعمة، وأشاد بدور سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لرعايتها للرحلة إلى مدينة البترا، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات في إنجاح هذا الحدث الكبير.

وتضمن حفل الافتتاح أيضاً كلمة من السيد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، الذي تقدّم بالشكر الجزيل لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظَّم حفظه الله على رعايته الجمعية العامة، وعلى انتداب معالي وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية المهندسة وسام التهتموني لتمثيل جلالته في هذا الحدث. وعبّر عن امتنانه لمشاركة معالي الوزيرة، مؤكداً على دورها الحيوي في دعم هذه الفعالية، والذي يبرز التزام الحكومة الأردنية في تعزيز قطاع النقل الجوي الإقليمي وتطوير صناعة الطيران.

وتستمر فعاليات الجمعية العامة بجلسات العمل التي تُعقد يوم 30 أكتوبر في فندق “كمبينسكي عشتار البحر الميت”، وتشمل تكريماً لسعادة السيد أكبر الباكر، مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية لمدة 26 عاماً.

كما تتضمن الجلسات تقريراً من الأمين العام للاتحاد حول حال صناعة الطيران، وكلمة من السيد محمد رحمة، مدير مكتب النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء اتفاقية شيكاغو. وتُختتم الفعاليات بانعقاد منتدى الطيران العربي، حيث تُجرى حلقة نقاش حول شؤون الصناعة يشارك فيها عدد من المتحدثين البارزين، يتقدمهم المهندس سامر المجالي، والسيد محمد الحوت، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لطيران الشرق الأوسط، و السيد محمد رحمة، مدير مكتب النقل الجوي في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمهندسة مريم البلوشي، رئيسة مفاوضي ملف التغيير المناخي لقطاع الطيران. وسوف تُختتم أعمال الجمعية العامة بجلسة مغلقة لأعضاء الاتحاد لمناقشة الشؤون الإدارية والمالية والاستراتيجية للاتحاد.