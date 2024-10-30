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سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ 3 ثواني
سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن عن حالة الطوارئ المتوسطة، بسبب التوقعات بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تتضمن هطول الأمطار، وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وأوضحت السلطة أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، حيث فعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية.
كما دعت المواطنين للاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0781110578، في حالات الطوارئ.


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