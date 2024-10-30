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المومني: الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة تمارس الإبادة الجماعية بحق المدنيين

منذ ساعة واحدة
المومني: الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة تمارس الإبادة الجماعية بحق المدنيين

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية تهشم القيم الأممية والأخلاقيات والمبادئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأشار المومني خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 في عمان، أشار إلى أن الأفعال الإسرائيلية انتهكت التراث الثقافي والبنيان التعليمي والوضع الإنساني وامتدت إلى ممارسة التغيير السكاني على الأرض في قطاع غزة، وفرض الهجرات بين مناطق القطاع وممارسة الإبادة بحق المدنيين العزل؛ مما أدى وسيؤدي إلى أوضاع إنسانية لم يشهدها العالم منذ الحربين العالمية الأولى والثانية.
وأكد المومني أن مواقف الأردن تشكل حائطا صلبا للدفاع عن المبادئ الأممية ومبادئ منظمة اليونسكو.
وتابع المومني، “نحيي جهود منظمة اليونسكو بتبني قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، اتخذه مجلسها التنفيذي، وطالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس”.


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