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الأميرة ريم العلي: حصانة ممنوحة لقاتلي الصحفيين في غزة

منذ ساعة واحدة
الأميرة ريم العلي: حصانة ممنوحة لقاتلي الصحفيين في غزة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتحت سمو الأميرة ريم علي، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الـ 13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية 2024 في عمان.
وقالت الأميرة ريم علي خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر إن معهد الإعلام الأردني أنشىء عام ٢٠١٠ وهو من المؤسسات الأساسية التي استهدفت تدريب المعلمين والشباب والمدارس حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث قام بالكثير من مشاريع التربية الإعلامية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية.
وأشارت الأميرة ريم إلى ان الكثير من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باتت تنشر الكثير من المعلومات المضللة حوّل العدوان على غزة، اضافة الى ان الصحفيين لا يستطعون تغطية العدوان في غزة، ويقتلون هناك بسبب الحصانة الممنوحة لقاتليهم.


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