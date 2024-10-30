بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

روسيا تعلن تدمير 23 طائرة مسيَّرة أوكرانية الليلة الماضية

منذ 20 ثانية
روسيا تعلن تدمير 23 طائرة مسيَّرة أوكرانية الليلة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت روسيا -اليوم الأربعاء- تدمير 23 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية، في حين قالت أوكرانيا إن انفجارات عدّة هزت كييف، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وجود “عدد قليل” من القوات الكورية الشمالية في كورسك، وناقشت كييف هذا الأمر مع واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي دمر 23 مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق في غرب روسيا، موضحة أن 7 مسيّرات دُمرت فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة كورسك، و4 فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود.
في حين قال رئيس بلدية كييف إن عدة انفجارات هزت المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم نتيجة هجوم بمسيّرات روسية، مؤكدا اندلاع حريق بالمنطقة.
على صعيد متصل، أعلن البنتاغون أن عددا قليلا من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال وصول آلاف غيرهم في القريب العاجل، معربا عن قلقه من احتمال استخدامهم في القتال ضد قوات كييف.
وهذا أول تأكيد أميركي بشأن نشر قوات كورية شمالية في المنطقة، حيث تنفذ القوات الأوكرانية هجوما بريا منذ أغسطس/آب الماضي وتسيطر على مئات الكيلومترات من الأراضي الروسية.
وتقدر واشنطن إجمالي عدد القوات الكورية الشمالية حاليا في روسيا بنحو 10 آلاف جندي.
في الأثناء، ناقش كبير مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم المقدم لأوكرانيا والتدخل الكوري الشمالي في الحرب الروسية على كييف مع كل من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، على منصة إكس بعد اجتماعه مع سوليفان أمس الثلاثاء في واشنطن “ناقشنا خطة النصر الأوكرانية، وتنفيذ صيغة السلام، والخطوط الأمامية، والأسلحة، والجنود الكوريين الشماليين الذين تعدهم روسيا للحرب”.
في السياق، قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أبلغه -في مكالمة هاتفية- بأن نشر قوات كورية شمالية في الصراع في أوكرانيا سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقل مكتب يون عن ترودو قوله إن الحرب سيكون لها تأثير أكبر على المناخ الأمني في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.
يذكر أن موسكو وبيونغ يانغ عززتا تعاونهما العسكري منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لا سيما منذ اجتماع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقصى شرق روسيا العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:51

نقابة المجوهرات: الإقبال على الفضة تضاعفَ خمس مرات

10:46

الأردن يدين المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال في بيت لاهيا

10:25

حكومة الدبيبة تعاقب من يفقد جواز سفره.. قرار يثير بلبلة

10:18

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن أرباح صافية بلغت 148.4 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2024

10:11

وفاة الشاب الأردني عاهد بشارات غرقاً في ايرلندا

10:03

وفيات الأربعاء 30-10-2024

09:56

تحذيرات من السيول وتدني مدى الرؤية الأربعاء

09:46

الخياران الأسوأ انتخاب ترامب وبقاء نتنياهو

09:42

أولمرت: عدونا ليس إيران وحزب الله وحماس بل نتنياهو

09:38

سي إن إن تمنع ظهور كاتب أمريكي حرض علنا ضد ضيفها مهدي حسن

09:29

لن أنسى أبدًا أني كنتُ عبدك ليلة

09:26

مهووس بالانتقام وغير متزن.. هاريس تشن هجومها الأخير على ترامب

وفيات
وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024