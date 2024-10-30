تحذيرات من السيول وتدني مدى الرؤية الأربعاء

وطنا اليوم:بدأت تتساقط حبات المطر، من جراء تأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي، في المناطق الشرقية والطريق الصحراوي “الزميلة وزيزيا ومنطقة سواقة”.

ودعت مديرية الأمن العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المسير عل الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ويتأثر الأردن بأول حالة من عدم الاستقرار الجوي هذا الموسم، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وفقا لما ذكرته الأرصاد الجوية وطقس العرب.

ويحتمل ان تكون الأمطار لفترة قصيرة غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا مع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.