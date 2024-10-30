سي إن إن تمنع ظهور كاتب أمريكي حرض علنا ضد ضيفها مهدي حسن

وطنا اليوم:اعتذرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أمس الثلاثاء لصحفي مسلم بعد تعرضه لتصريح عنصري على الهواء مباشرة، مؤكدة أنها ستتوقف عن استضافة المعلق الذي هاجم الصحفي.

فأثناء مناقشة للخطاب المستخدم في تجمع للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أول أمس الاثنين، هاجم المعلق رايان جيردوسكي الصحفي المسلم مهدي حسن قائلا “آمل ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك”، وذلك بعد أن قال حسن إنه مؤيد لفلسطين.

وشاهد عشرات الملايين عبر الإنترنت هذا التعليق الذي تضمن إشارة واضحة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) التابعة لحزب الله اللبنانية في سبتمبر/أيلول الماضي.

واعتذرت مضيفة الحلقة آبي فيليب لحسن والمشاهدين بعد التعليق العنصري، في حين قالت “سي إن إن” في بيان إنه “لا مجال للعنصرية أو التعصب” في شبكتها، مؤكدة عدم استضافة جيردوسكي مرة أخرى.

من جانبه، اعتذر جيردوسكي عن تعليقه على الهواء مباشرة، لكنه دافع عن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنها كانت مزحة.