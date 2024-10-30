وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم_توفى منذ قليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان المصري مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا منذ قليل، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ وإثر محاولة نقله إلى أحد المستشفيات لكن روحه فاضت إلى بارئها.

وكان مصطفى فهمي قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي مشاركته في بطولة فيلم “السرب” الذي عرض مؤخرًا بدور السينما، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.

وفيلم “السرب” من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.