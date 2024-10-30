برلين تستدعي سفيرها بعد إعدام ألماني في إيران

وطنا اليوم_قالت وزارة الخارجية الألمانية يوم الثلاثاء إنها استدعت سفيرها لدى إيران بسبب إعدام المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد واستدعت القائم بالأعمال الإيراني للتعبير عن احتجاج برلين الشديد على الإعدام.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أرسلنا احتجاجنا الشديد على أفعال النظام الإيراني ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات إضافية”.

وذكر المنشور أن السفير الألماني لدى طهران خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للاحتجاج بأشد العبارات على إعدام شارمهد، مضيفا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استدعت بعد ذلك السفير إلى برلين للتشاور.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين بأن إيران أعدمت شارمهد بعد إدانته بتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء “لن يفلت أي إرهابي من العقاب في إيران. حتى ولو كان مدعوما من ألمانيا”.

وأضاف “قاد المواطن الإيراني جمشيد شارمهد علنا وبلا استحياء هجوما إرهابيا على مسجد مما أسفر عن مقتل 14 بريئا”.

وحُكم على شارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أمريكية، بالإعدام في 2023 بتهمة “إشاعة الفساد في الأرض”، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب القوانين الإسلامية في إيران.

واتهمته إيران بتزعم جماعة مؤيدة للملكية متهمة بتفجير أسقط قتلى في عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.

وطالبت ابنته غزالة شارمهد على منصة إكس بتقديم دليل على أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه كما طالبت بتسلم جثمان والدها على الفور.