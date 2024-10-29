بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الكويت تدين حظر “أونروا” وتطالب بمحاسبة الاحتلال

منذ 40 ثانية
الكويت تدين حظر “أونروا” وتطالب بمحاسبة الاحتلال

وطنا اليوم_أدانت دولة الكويت “التشريع الصادر عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدةً أن هذا القرار “يعرقل قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، مساء الثلاثاء، اعتبرت الكويت هذا التشريع “جزءاً من سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصةً قرار مجلس الأمن 2417 الذي يدين استخدام التجويع كوسيلة قتال، ويستنكر عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. وقد ساهمت الكويت في تقديم هذا القرار خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018-2019)”.

 

كما جددت الكويت “مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مع ضرورة محاسبة قوات الاحتلال وضمان عدم إفلاتها من العقاب على الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين المدنيين”.

ووافق “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في “إسرائيل”، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ”أونروا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:05

حماس: منفتحون على أي اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب في غزة

23:02

الخارجية الأميركية : الضربة على بلدة بشمال غزة حدثاً مروعاً ونتائجها فظيعة

22:09

الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط “الأونروا”

21:06

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة 

20:40

ولي العهد يلتقي بن سلمان في الرياض

20:27

اتفاقية لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد الأكبر من نوعه في الأردن

20:17

الهواري : مستودع المخزون الطبي سيحدد الحاجات الدوائية ويخفف الهدر

20:09

شاب أردني مفقود في إيرلندا .. وذووه يناشدون

20:00

المعايطة يستقيل من حزب الاتحاد الوطني

19:39

بوتين يحذر : استخدام الأسلحة النووية إجراء أخير لضمان أمن البلاد

19:25

طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة الأردن والعراق بتصفيات كأس العالم

19:17

الأردن يدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة اللهوفيات الأحد 27-10-2024وفيات الجمعة 25-10-2024