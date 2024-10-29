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حماس: منفتحون على أي اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب في غزة

منذ 21 ثانية
حماس: منفتحون على أي اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم_قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس، الثلاثاء، إن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، لكنه أكد مجددا أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.

 

وذكر أبو زهري، في كلمة مسجلة: “فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، لقد استجابت حركة حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.

وتابع: “أكد وفد الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى”.

 

ولم يشر كلام أبو زهري إلى أي تغيير في الشروط التي تتمسك بها الحركة.

 

في المقابل، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم القضاء على حماس.

 

وأضاف: “عقدت الحركة بعض اللقاءات بهذا الخصوص، وهناك لقاءات أخرى ستعقد أيضا في نفس السياق”.


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