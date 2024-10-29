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الأردن يدين الهجوم على قوات اليونيفيل في لبنان

منذ 7 ثواني
United Nations peacekeeping force in Lebanon (UNIFIL) vehicles patrol the Lebanese southern coastal area of Naqura by the border with Israel, on November 11, 2020. - Lebanon and Israel, still technically at war, held today a third round of maritime border talks under UN and US auspices to allow for offshore energy exploration. The delegations met at a base of the UN peacekeeping force UNIFIL in the Lebanese border town of Naqura. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة الناقورة جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود النمساويين المشاركين في قوات حفظ السلام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها، وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو الهاوية.
وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


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