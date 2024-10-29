موظفون في أمانة عمان يعتصمون في ساحة النخيل

وطنا اليوم_اعتصم موظفون في أمانة عمان في ساحة النخيل، الثلاثاء، احتجاجا على قرار أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بفصل الرواتب عن المكافآت وللمطالبة بالتراجع عن القرار.

واعتبر الموظفون أن القرار مجحف بحقهم، حيث سيساهم بتخفيض رواتبهم التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة التي تعتبر تعويضا لخدمتهم في الأمانة.

وأوضح الموظفون، أن المطلب الرئيس هو الرجوع عن فصل المكافآت عن الراتب واعتمادها لغايات الراتب التقاعدي.

كما طالب الموظفون بإعادة احتساب مكافأة القطاعات كاملة ووقف الاقتطاع منها، وعدم إحالة الموظفين إلى التقاعد إلا بعد انتهاء خدمة (30) عاما وتعديل وقت الدوام ليتوافق مع المؤسسات الحكومية الأخرى.