البدء بتعبيد وصيانة 23 طريقا في الكرك

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان مؤخرًا العمل على عطاء قشط وتعبيد 23 طريقًا ضمن شبكة الطرق في محافظة الكرك، وذلك بتمويل من مشاريع مجلس محافظة الكرك ضمن برنامج اللامركزية.

تبلغ كلفة العطاء حوالي 1.3 مليون دينار، ويشمل أعمال قشط وتعبيد وترقيعات للطرق، إضافة إلى تصميم مطبات نموذجية وتخطيط الطرق.

يشمل العطاء عدة طرق، منها: طريق الحوية باتجاه العدنانية بطول 1.1 كم، وطريق الشهابية – المغارق بطول 1.6 كم، وطريق المدينة الصناعية باتجاه الكرك بطول 2.2 كم، وطريق دوار وسط مؤتة باتجاه طلوع المزار بطول 1.2 كم، والطريق من مديرية تربية المزار باتجاه مجرا بطول 1.8 كم، والطريق من وادي النوايسة باتجاه مجرا بطول 0.65 كم.