جالانت عن انتخاب قاسم أمينًا لحزب الله: بدأ العد التنازلي

وطنا اليوم:نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، صورة للأمين العام الجديد لـ”حزب الله” نعيم قاسم عبر حسابة على “إكس”.

وعلق غالانت على الصورة بالقول: “تعيين مؤقت وقد بدأ العد التنازلي”.

في وقت سابق من اليوم، أعلن “حزب الله” أنّ شورى الحزب توافقت على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً خلفاً للسيد حسن نصرالله الذي قُتل في ضربة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الحزب، “انطلاقاً من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكاً بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية”.