الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية.

ويأتي إنشاء المستودع التخزيني ضمن رؤية المملكة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والطاقة.

واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن أهمية المستودع، الذي سيرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية.

وأشار الهواري إلى أن المستودع هو أول مستودع مركزي للأدوية في القطاع العام، ويأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، الذي بموجبه سيتم تحديث 6 مستودعات في الشمال و4 في الجنوب، وإنشاء مستودعين في عمان.

وأنشئ المستودع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمساحة تخزين بلغت 959 مترا مربعا، ويضم 24 شاحنة مبردة، وأنظمة حوسبة، لضمان ضبط الهدر الدوائي.

وحضر الافتتاح مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي.