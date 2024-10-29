سامر الطوال رئيساً لفرع الحزب المدني الديمقراطي في مادبا وتوسع ملحوظ في قاعدة العضوية

وطنا اليوم:في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الحزب المدني الديمقراطي الأردني لتعزيز هياكله وتنظيم فروعه على مستوى المملكة، انتُخب السيد سامر الطوال رئيسا لفرع الحزب في محافظة مادبا. جاء ذلك خلال اجتماع حضره الأمين العام للحزب، المهندس عدنان السواعير، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لنهج الحزب الطموح في تعزيز التواجد الميداني والتفاعل مع القضايا المحلية، والتأكيد على دور الحزب في المشاركة الفاعلة لتحقيق التنمية والإصلاح.

يذكر أن الطوال من الناشطين البارزين في المجال السياحي، وحاصل على ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك تقديرا لمساهماته في خدمة الأردن، خاصة في دعم أبناء وبنات المجتمع المحلي. كما أسس متحف الحكاية في مأدبا، الذي يعد واحدا من أهم معالم المحافظة.

شهد الاجتماع نقاشا موسعا حول وضع برنامج عمل شامل للفترة المقبلة، يلبي تطلعات أهالي المحافظة. وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، من بينهم مساعد الأمين العام لشؤون الفروع المهندس محمد النجداوي، ومساعد الأمين العام لشؤون العضوية الدكتور بسام العفيشات، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية السيد ماجد اللوانسة، ومساعدة الأمين العام لشؤون الشباب المهندسة سوسن مطر.

وفي ختام الاجتماع، انضم عدد كبير من الحضور إلى الحزب، في إشارة واضحة إلى الثقة المتزايدة بمبادئ الحزب وأهدافه. وأوضح الدكتور بسام العفيشات، مساعد الأمين العام لشؤون العضوية، أن التوسع في العضوية يأتي كجزء من جهود الحزب لتعزيز حضوره المجتمعي، واستقطاب الكفاءات الشابة والقيادات المحلية الفاعلة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل