دعم نقدي حكومي لمواطنين بشكل عشوائي في الاردن

وطنا اليوم:أعلن مدير الخدمة المالية والدفع الإلكتروني في البريد الأردني علاء عياش ، أن البريد الأردني سوف يختار شهريا مجموعة من المواطنين المنتسبين لصندوق المعونة الوطنية، لتقديم دعم نقدي يختلف عن الدعم الحكومي.

واكد عياش في تصريح لبرنامج البث المباشر الذي تقدمه مها طبيشات، وصدام راتب المجالي عبر أثير الإذاعة الأردنية على أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية شهر 11، وأن الاختيار سيتم بشكل عشوائي.

وأضاف انه من الممكن أن يحصل الشخص المختار، على نفس قيمة راتبه، منوهاً على أن الفائز سيحصل على المكافأة مرة واحدة.

وأشار إلى أن الاختيار سيتم بشكل عشوائي من بين 60 إلى 100 شخص كل شهر، ولجميع حاملي بطاقة البريد الأردني